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НовостиОбщество1 апреля 2023 15:54

Две тысячи дополнительных бюджетных мест откроют в колледжах Петербурга в 2023 году

Пятьсот из них выделят на колледжи при вузах
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Систему профессионального образования в городе за счет этого планируется расширить

Систему профессионального образования в городе за счет этого планируется расширить

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Две тысячи дополнительных бюджетных мест откроют в колледжах Петербурга в 2023 году. Это должно помочь расширить систему профессионального образования в городе и увеличить количество высококвалифицированных работников.

- Президент поставил задачу в течение пяти лет подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий для обеспечения безопасности, суверенитета и конкурентоспособности России, - отметил губернатор города Александр Беглов.

Также в этом году на практике проверят идею выделения бюджетных мест для колледжей при вузах. На это будет выделено 500 мест. Предполагается, что так удастся привлечь к обучению опытный преподавательский состав.