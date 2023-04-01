Систему профессионального образования в городе за счет этого планируется расширить Фото: Михаил ФРОЛОВ

Две тысячи дополнительных бюджетных мест откроют в колледжах Петербурга в 2023 году. Это должно помочь расширить систему профессионального образования в городе и увеличить количество высококвалифицированных работников.

- Президент поставил задачу в течение пяти лет подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий для обеспечения безопасности, суверенитета и конкурентоспособности России, - отметил губернатор города Александр Беглов.

Также в этом году на практике проверят идею выделения бюджетных мест для колледжей при вузах. На это будет выделено 500 мест. Предполагается, что так удастся привлечь к обучению опытный преподавательский состав.