На жителей Василеостровского района Петербурга составили протоколы за нарушение правил содержания собак

Петербуржцам напомнили об административной ответственности за нарушение правил содержания животных Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Василеостровском районе Петербурга в субботу, 1 апреля, провели рейды по выявлению нарушений содержания собак. Следили за наличием поводков и намордников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

- В ходе рейда с некоторыми владельцами домашних животных проведены профилактические беседы. По результатам проведенных рейдов представителями муниципалитетов на владельцев собак составлены протоколы об административных правонарушениях, - сообщили в администрации Василеостровского района.

Петербуржцам напомнили, что за нарушение правил, касающихся содержания питомцев, может грозить штраф от 1 до 5 тысяч рублей. В планах провести еще не один такой рейд.