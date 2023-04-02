В воскресенье в Петербурге местами выпадет мокрый снег

В Санкт-Петербурге 2 апреля местами выпадет мокрый снег Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Снег и мокрый снег выпадет в Санкт-Петербурге во второй половине воскресенья. Осадки ожидаются из-за того что город оказался в зоне очередного циклона.

Температура воздуха в Санкт-Петербурге днем в воскресенье составит от 1 до 3 градусов тепла. В Ленинградской области ожидается от -1 до +4 градусов. Такой прогноз в своем телеграм-канале дал синоптик Михаил Леус.

- Сегодня Санкт-Петербурге своим северо-западные краем заденет очередной циклон. Местами пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, в Санкт-Петербурге – во второй половине дня. Днем +1…+3°, по области -1…+4°. Атмосферное давления выше нормы – 767 мм рт. ст, - сообщил Михаил Леус.

Ранее сообщалось, что март по количеству осадков почти побил рекорд 1971 года. В этом году в третьей декаде первого месяца весны выпало 81,4 мм. осадков. В самый снежный день - 29 марта – выпало 13,3 мм. снега. Солнце в прошедшем месяце светило всего 187,7 часа.