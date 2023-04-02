Шоу Александра Реввы отменили в Петербурге

Александр Ревва не оставил петербуржцам шансов. Фото: vk.com/aleksandrrevva

Шоу артиста Александра Реввы в Санкт-Петербурге не состоится. Концерт, запланированный на 8 апреля в БКЗ «Октябрьский» отменен. Шоумен в образе персонажа-мачо Артура Пирожкова должен был выступить с новой программой под названием «Перетанцуй меня». Увы, петербуржцам даже не оставили шансов. Перетанцевать Александра Ревву не получится.

- Уважаемые зрители! Отмена концерта. Билеты подлежат возврату по месту приобретения, - говорится в сообщении на сайте БКЗ «Октябрьский».

В анонсе концерта в Санкт-Петербурге на сайте БКЗ «Октябрьский» отмечалось, что в прошлом году билеты на шоу Артура разлетелись как горячие пирожки и зрителям предлагалось позаботиться о них заранее. Теперь же позаботиться придется об их возврате.

Кроме того, концерты артиста также отменены и в Москве. Ранее выступления Артура Пирожкова не состоялись в Краснодаре и Ростове на Дону.