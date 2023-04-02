Следственный комитет России расследует избиение многодетного отца в Петербурге

Следственный комитет займется расследованием избиения отца 13 детей в Приморском районе Петребурга Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет России займется расследованием жестокого избиения пенсионера и многодетного отца в Ленинградской области группой неизвестных. Накануне в социальных сетях были опубликованы кадры, на которых видно, как компания молодых людей избивает пожилого мужчину. Пострадавший оказался отцом 13 детей и кавалером ордена «Родительская слава». Об этом сообщает пресс-служба СК России.

- Председатель Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Бобкову О.В. возбудить уголовное дело по опубликованной информации и представить доклад, - говорится в сообщении ведомства.

В Следственном комитете подчеркнули, что ход расследования дела будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 31 марта, в на улице Лидии Зверевой в Приморском районе Петербурга. Конфликт между тремя молодыми людьми и отцом 13 детей произошел после того как пенсионер попытался зафиксировать на видео последствия ДТП с автомобилем, в котором находилась компания хулиганов. Они жестоко избивали и душили мужчину на глазах у его детей. На место оперативно прибыла полиция и злоумышленников задержали. Врачи отпустили пострадавшего домой в удовлетворительном состоянии.