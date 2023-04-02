Каждый пятый петербуржец боится потерять работу из-за развития искусственного интеллекта

Каждый пятый петербуржец боится восстания машин Фото: Олег ЗОЛОТО

Потерять работу из-за развития искусственного интеллекта боится 20% петербуржцев. Людей пугает, что автоматизация рабочих процессов вытеснит их с рынка труда. Также петербуржцы боятся бесконтрольности и закрытости разработки компьютерных систем. Кроме того, петербуржцы опасаются, что развитие нейросетей приведет к деградации человечества. Больше всего эволюции искусственного интеллекта боятся женщины. Их оказалось 15%.

Тем временем, 41% жителей Петербурга не боится развития искусственного интеллекта и нейросетей. По мнению респондентов исследования, проведенного аналитиками рынка труда, нейросети никогда не смогут заменить человека. Меньше всего киберапокалипсиса боятся респонденты моложе 35 лет. Всего 13% среди них боятся эволюции машин. А вот среди горожан старше 45 лет показатели страха выше – 21% респондентов опасаются, что машины начнут доминировать над человечеством.