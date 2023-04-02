В Петербурге завершены поиски пропавшей 11-летней девочки

Девочка ушла из дома в Колпино и не вернулась. Фото: ЛизаАлерт

В Санкт-Петербурге завершены поиски пропавшей 11-летней девочки. Накануне, 1 апреля, она ушла из дома в городе Колпино и не вернулась. Обеспокоенные родители начали трубить тревогу и попросили о помощи волонтеров отряда "Лиза Алерт". После этого добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» начали искать ребенка.

Сообщалось, что она была одета в белую куртку с черными надписями, синие джинсы, черные ботинки и оранжевую шапку, а также носила очки.

В результате поисков девочку нашли живой и вернули домой к родителям. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.