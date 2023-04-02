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НовостиПроисшествия2 апреля 2023 12:34

Полицейские задержали защищавшего ларек с ножом гражданина Закавказья

Инцидент произошел 29 марта на улице Брянцева
Елизар ПИРОГОВ
Торговый павильон был установлен незаконно. Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу

Торговый павильон был установлен незаконно. Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в хулиганстве 32-летнего гражданина закавказского государства, который 29 марта вместе со своим соотечественником махал ножом и ездил по тротуару улицы Брянцева на BMW 630i. Таким образом гости Северной столицы пытались воспрепятствовать эвакуации незаконно установленного ларька.

В прошедшую среду во время погрузки павильона на эвакуатор граждане кричали и ругались на рабочих, приехавших демонтировать незаконную торговую точку. Один из них достал нож и размахивал им, угрожая проколоть колеса спецтехники. В попытках спасти бизнес его соратник сел за руль BMW 630i и, заехав на тротуар, перегородил проезд спецтехнике. На место прибыла полиция и одного из бизнесменов задержали.

Второй подозреваемый был задержан 31 марта в поселке бугры. Возбуждено уголовное дело по статье хулиганство, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.