Петербург потратит 14,7 миллионов рублей на яблони для украшения центра города

Яблони для украшения центра Петербурга обойдутся городу в 14,7 миллионов рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

Почти 15 миллионов рублей потратят в Смольном на украшение центра Петербурга яблонями. Соответствующий конкурс на сайте госзакупок разместил Центр комплексного благоустройства Санкт-Петербурга. В закупку входит устройство дренажа в вазонах, посадка деревьев, покрытие грунта щепой и полив посадок.

Согласно конкурсной документации, 20 яблонь появится на Большой морской улице, 12 – на Невском проспекте, 22 – на Малой Садовой улице и 14 на площади Восстания. Работы должны быть завершены к 12 октября.

Отметим, в прошлом году город потратил 14,1 миллионов рублей за украшение Невского проспекта липами.