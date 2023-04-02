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НовостиОбщество2 апреля 2023 12:56

Петербург потратит 14,7 миллионов рублей на яблони для украшения центра города

Соответствующий конкурс объявил Центр комплексного благоустройства
Елизар ПИРОГОВ
Яблони для украшения центра Петербурга обойдутся городу в 14,7 миллионов рублей

Яблони для украшения центра Петербурга обойдутся городу в 14,7 миллионов рублей

Фото: Артем КИЛЬКИН

Почти 15 миллионов рублей потратят в Смольном на украшение центра Петербурга яблонями. Соответствующий конкурс на сайте госзакупок разместил Центр комплексного благоустройства Санкт-Петербурга. В закупку входит устройство дренажа в вазонах, посадка деревьев, покрытие грунта щепой и полив посадок.

Согласно конкурсной документации, 20 яблонь появится на Большой морской улице, 12 – на Невском проспекте, 22 – на Малой Садовой улице и 14 на площади Восстания. Работы должны быть завершены к 12 октября.

Отметим, в прошлом году город потратил 14,1 миллионов рублей за украшение Невского проспекта липами.