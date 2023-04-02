Сезон снегопадов в Петербурге завершится 3 апреля

Высота снежного покрова 2 апреля в Санкт-Петербурге составила 20 сантиметров Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге 3 апреля выпадет последний в этом сезоне снег. Затянувшаяся зима наконец подходит к завершению. Об этом в своем телеграм-канале рассказал метеоролог Александр Колесов,

- Такая погода представлена в Санкт-Петербурге на метеограмме, что все ждущие потепление будут только радоваться. Завтра последний снег в городе и впереди весна, - сообщил Александр Колесов. Правда, как отметил синоптик, стоит учитывать, что в атмосфере все может быстро поменяться.

Кроме того, Александр Колесов отметил, что 2023 год стал одним из рекордных по количству снега в апреле за последние 60 лет. Так, 2 апреля текущего года высота снежного покрова на центральной метеостанции города составила 20 сантиметров. Выше снег поднимался только в марте 2011 года и апреле 2013 года. Высота снежного покрова тогда составила 73 см. и 22 см. соответственно.