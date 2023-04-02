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НовостиОбщество2 апреля 2023 14:05

Строители метро объявили конкурс на создание рабочей документации для обустройства «Яхтенной»

Подрядчик должен будет закончить подготовку проекта до 12 мая
Елизар ПИРОГОВ
Рабочая документация для строительства "Яхтенной" должна быть закончена до 12 мая. Фото: t.me/stroimmetro

Рабочая документация для строительства "Яхтенной" должна быть закончена до 12 мая. Фото: t.me/stroimmetro

«Метрострой Северной столицы» объявил конкурс на разработку рабочей документации под первый этап строительства зеленой ветки метро. Максимальная стоимость контракта – 91 миллион рублей, подрядчик должен будет выполнить работы в срок до 12 мая.

Рабочая документация необходима, чтобы начать строительство на зеленой ветке. Исходя из технического задания планируются решения

Исходя из документации, подрядчик должен будет спроектировать устройство ограждающих конструкций в торцах станции "Яхтенная", а также цементации и железобетонной обделки тоннелей. Кроме того, от подрядчика требуется выполнить генплан строительной площадки станции "Яхтенная".

Станция метро «Яхтенная» появится севернее пересечения Туристской улицы и Богатырского проспекта, за ней планируется строительство станций «Планерная» и «Зоопарк». Новые станции должны появится в Санкт-Петербурге до 2026 года.