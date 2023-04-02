Строители метро объявили конкурс на создание рабочей документации для обустройства «Яхтенной»

Рабочая документация для строительства "Яхтенной" должна быть закончена до 12 мая. Фото: t.me/stroimmetro

«Метрострой Северной столицы» объявил конкурс на разработку рабочей документации под первый этап строительства зеленой ветки метро. Максимальная стоимость контракта – 91 миллион рублей, подрядчик должен будет выполнить работы в срок до 12 мая.

Рабочая документация необходима, чтобы начать строительство на зеленой ветке. Исходя из технического задания планируются решения

Исходя из документации, подрядчик должен будет спроектировать устройство ограждающих конструкций в торцах станции "Яхтенная", а также цементации и железобетонной обделки тоннелей. Кроме того, от подрядчика требуется выполнить генплан строительной площадки станции "Яхтенная".

Станция метро «Яхтенная» появится севернее пересечения Туристской улицы и Богатырского проспекта, за ней планируется строительство станций «Планерная» и «Зоопарк». Новые станции должны появится в Санкт-Петербурге до 2026 года.