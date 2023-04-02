В Рыбацком подростков избили пьяные посетители торгового комплекса

Кадры избиения подростков были опубликованы в социальных сетях. Фото: https://vk.com/nashe_rybatskoe

Вечер в компании друзей закончился избиением для посетителей ТРК «Порт-Находка». Инцидент произошел вечером 1 апреля. Группу подростков, отдыхавших в фудкорте торгового центра незадолго до его закрытия, начали провоцировать крепко выпившие мужчины.

По версии молодых людей, мужчины пытались завязать с подростками односторонний диалог, состоящий в основном из нецензурной брани и угроз. Подростки в это ввязываться явно не хотели и один из них - 13-летний юноша попросил мужчин прекратить выражаться.

Агрессивно настроенных бруталов столь неуважительное к их персонам отношение явно обидело. Не выдержав унижения со стороны подрастающего поколения, пьяные мастера рукопашных боев от словесных угроз перешли к действиям. Одного из ребят мужчина ударил лбом в переносицу, от чего тот чуть не ушел в нокаут. За этим началась потасовка, в ходе которой пьяные мачо разогнали ребят по фудкорту. Одного из них двое мужчин загнали в угол и избили стулом.

Драку разняла подоспевшая охрана торгового комплекса, однако к приезду полиции зачинщики конфликта с места происшествия скрылись, однако лица новых героев Рыбацкого запечатлели камеры.