Александр Дугин назвал святым погибшего при взрыве в Петербурге военкора Владлена Татарского

Дарья Дугина и Владлен Татарский были друзьями. Фото: t.me/Agdchan

Философ Александр Дугин высказался о гибели военкора Владлена Татарского в кафе в Петербурге. Напомним, взрыв в заведении произошел вечером 2 апреля 2023 года. В этот момент там проходила творческая встреча военкора с его подписчиками. По предварительной информации, в какой-то момент детонировала бомба, спрятанная в подаренной Татарскому статуэтке. По данным губернатора Александра Беглова к 21:00, пострадали 25 человек.

При взрыве пострадали больше двух десятков человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дугин, который недавно потерял родную дочь Дарью при взрыве в машине, выразил соболезнования в связи с гибелью военкора. По словам философа, Татарский и дочь Дугина были друзьями.

Одно из последних фото с творческого вечера Татарского. Фото: СОЦСЕТИ

- Вот так творится история настоящих русских святых. Неподложных. Не фиктивных. Не высосанных из пальца. Бьющих из сердца. Если это не святость, то святости нет, - высказался Александр Дугин в своем Telegram-канале.

Добавим, что по факту трагедии возбудили уголовное дело. Виновнику грозит пожизненное лишение свободы. Личность женщины, подарившей Татарскому статуэтку, сейчас устанавливается.