Благовещенский мост и часть Университетской набережной перекрыли после взрыва в кафе

Благовещенский мост перекрыт, Дворцовый перегружен транспортом. Фото: Яндекс.Карты

Часть Университетской набережной, где вечером 2 апреля прогремел взрыв в кафе, и Благовещенский мост полностью перекрыли для автомобилистов. На мобильных картах эти участки окрасились в черный цвет, движения по ним нет.

Ближайшие к перекрытому участку улицы приняли весь автомобильный поток на себя: пробки заметны на Английской набережной и Дворцовом мосту. В целом транспортная обстановка рядом с потревоженным районом стабильна.

На месте взрыва работают следователи, территория рядом с кафе оцеплена, асфальт на несколько метров засыпан осколками разбившейся от взрывной волны витрины заведения. В результате случившегося погиб военный журналист Владлен Татарский, пострадали еще 25 человек, которые пришли на творческую встречу с корреспондентом. 19 из них госпитализированы.

- По факту убийства общеопасным способом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п."е" ч. 2 ст. 105 УК РФ, - отчитались в пресс-службе городского следкома.

Люди несут к месту трагедии цветы.