Что случилось в Санкт-Петербурге 2 апреля: взрыв в кафе и гибель Владлена Татарского, избили многодетного отца, старт разработки документации для станции метро «Яхтенная»

Собрали главное, что случилось в Санкт-Петербурге 2 апреля. Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

Рассказываем, что случилось в Санкт-Петербурге 2 апреля. В этот день около 18 часов вечера прогремел взрыв в кафе на Университетской набережной. Внутри в этот момент проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского, известного своей работой в боевых действиях на Донбассе. В зале было несколько десятков человек. Как рассказывали очевидцы, судя по всему, взорвалась статуэтка, которую на встречу принесла некая девушка и передала журналисту. Девушку объявили в розыск. По предварительным данным, пострадали 25 человек. Погиб сам Владлен Татарский.

Мощность взрывного устройства составила более 350 граммов тротила, заявили в правоохранительных органах. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное общеопасным способом».

2 апреля в Петербурге неизвестные жестоко избили отца 13 детей из Петербурга после того, как врезались в его автомобиль. 60-летний Юрий Бобров после этого попал в больницу. У него диагностировали ушибы и гематомы, ему тяжело дышать. Во время зверского избиения 60-летнего мужчину трижды пытались задушить.

Бобров известен в городе тем, что является кавалером ордена «Родительская слава». В момент инцидента с ним в машине находились двое детей.

Также 2 апреля «Метрострой Северной столицы» объявил конкурс на разработку рабочей документации под первый этап строительства зеленой ветки метро. Максимальная стоимость контракта – 91 миллион рублей, подрядчик должен будет выполнить работы в срок до 12 мая. Подрядчик, среди прочего, должен подготовить площадку для строительства станции «Яхтенная».