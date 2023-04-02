Представитель МИД Захарова высказалась о гибели Владлена Татарского в Петербурге

В результате взрыва погиб сам журналист и пострадали 25 людей, пришедших на встречу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на трагическую гибель военкора Владлена Татарского. Его жизнь унес взрыв в кафе на Университетской набережной в Петербурге, где он проводил творческую встречу. Слова Захаровой публикует пресс-служба министерства.

Захарова заявила, что российским журналистам постоянно грозят расправой со стороны киевского режима. И заметила, что профильные международные структуры игнорируют эти многочисленные факты, а значит согласны с ними - ни по одному случаю насильственной гибели российских журналистов не провели расследований и не выразили сочувствия.

- Профессиональная деятельность Владлена Татарского, его служение Отечеству вызывали ненависть у киевского режима. Он был опасен для них, но смело шёл до конца, выполняя свой долг, - добавила Мария Захарова и выразила соболезнования его близким.

По словам представителя МИД, российские военкоры добывают информацию о событиях на Украине и оперативные кадры оттуда.

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Девушка присутствовала на его творческой встрече (подробнее)