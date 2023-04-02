В Мариинскую больницу доставили 13 пострадавших после взрыва в кафе в Петербурге

В Мариинской больнице рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в кафе на творческом вечере Владлена Татарского. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После взрыва в кафе на Университетской набережной в больницы города, по словам губернатора Петербурга, попали 19 человек. Большинство доставили в Мариинскую больницу. Об этом spb.kp.ru рассказали в пресс-службе медучреждения.

- Всего к нам доставили 13 человек, - отметили в пресс-службе, добавив, что в тяжелом и среднетяжелом состоянии находится четыре человека.

Среди посетителей творческого вечера были подростки, их отвезли в детскую больницу имени Раухфуса. Также часть пациентов были распределены по другим учреждениям здравоохранения города.

Всем оказывается необходимая помощь.

Взрыв в Петербурге прозвучал во время творческого вечера военкора Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин. - Прим.ред.). Сам журналист погиб, 25 человек пострадало. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное общеопасным способом».