Полиция задержала американца за развращение школьницы в автобусе в Петербурге

Американца подозревают в развращении девочки в автобусе в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Американец развратил 15-летнюю девушку в автобусе в Невском районе Петербурга. Все произошло еще 31 марта, а 2 апреля мужчину задержали. Им оказался 37-летний иностранец, проживающий в поселке Металлострой в Колпино. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, примерно в 14:44 в пятницу, 31 марта, подросток ехала в автобусе возле перекрестка улицы Прибрежной и Шлиссельбургского проспекта. В этот момент американец в красной шапке, сидевший напротив, внезапно приспустил штаны.

- По факту происшествия возбудили уголовное дело по первой части статьи 135 УК РФ «Развратные действия». Мужчину задержали 2 апреля силами опергруппы, он находился на Центральной улице в Металлострое, - уточнили в полиции.

Добавим, что мужчину передали следователям. Вероятно, вскоре ему предъявят обвинение, а затем доставят в суд для избрания меры пресечения. Ему грозит до трех лет лишения свободы.