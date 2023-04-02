Похороны насмерть замерзшего и утонувшего в Финском заливе 11-летнего мальчика прошли в Петербурге

Мама мальчика воспитывала его в одиночку. Фото: соцсети

Одного из замерзших насмерть на Финском заливе мальчиков похоронили. Церемония прощания со старшим из них, 11-летним Вадимом (имена изменены - прим.ред) прошла на днях в узком кругу близких людей. Об этом Spb.kp.ru сообщила подруга семьи.

- Сегодня похоронили Вадимку. Вадим родился и рос на моих глазах, - сказала женщина. - Его маме мы пока все помогли с похоронами.

Напомним, что трагедия произошла 29 марта, в один из дней весенних каникул. Вадим и его 8-летний друг Миша отпросились у мам на прогулку и ушли играть к Финскому заливу, один из ребят прихватил с собой коньки. Домой мальчишки не вернулись.

По версии полиции, друзья играли у кромки залива и лазали по льдинам, но в один момент соскользнули по ним в ледяную воду. Выбраться никто не смог, несмотря на небольшую глубину. Мальчики замерзли насмерть. Следком возбудил уголовное дело по факту гибели детей.

Мама Вадима воспитывала его в одиночку. Мальчик занимался фигурным катанием и ходил в музыкальную школу.