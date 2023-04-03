Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью Владлена Татарского в Петербурге

Патриарх Кирилл выразил глубокие соболезнования родным убитого военкора Владлена Татарского. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Первые лица России продолжают выражать соболезнования в связи с гибелью военкора Владлена Татарского в Петербурге. Со словами глубокой скорби выступил и патриарх Кирилл. Его цитирует официальный сайт Русской православной церкви (РПЦ). По мнению патриарха, произошедшая трагедия – не что иное как террористический акт. Кирилл обратился к митрополиту Варсонофию, губернатору Александру Беглову и всем родным и близким Владлена Татарского.

- С большой скорбью узнал о террористическом акте, совершенном в моем родном городе Петербурге. В непростое время испытаний мы призваны быть едиными и сплоченными перед лицом угрозы, исходящей от террористов, которые стремятся посеять в нашем обществе страх и разделения, - цитирует слова патриарха на сайте РПЦ.

Добавим, что Татарский погиб при взрыве на своем творческом вечере в кафе на Университетской набережной. Это случилось примерно после 18:00, когда неизвестная девушка подарила ему статуэтку. Предположительно, в презенте было взрывное устройство. 30 человек получили ранения. Подозреваемую объявили в розыск, ей грозит пожизненный срок в колонии.