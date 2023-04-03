Снова снег и до плюс 2 градусов будет в Петербурге 3 апреля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге продолжается зимняя погода. С утра 3 апреля 2023 года в городе опять идет снег, хоть синоптики и обещали, что он больше не вернется. Но пушистые хлопья все же снова начали укрывать дорожки, которые только успели подтаять. Солнца в понедельник тоже ждать не стоит, погода будет пасмурной. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня Северная столица будет ощущать влияние атмосферного фронта, протянувшегося по северной периферии циклона. В такой ситуации в регионе ожидается облачная погода, пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, местами возможна гололедица, - рассказал синоптик.

Днем в Петербурге температура будет от нуля до плюс 2 градусов, по Ленинградской области от минус 1 до плюс 4 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, порой порывистый.

Во вторник, 4 апреля, все также грустно, снова возможен снег и до 1-3 градусов тепла.