Главный синоптик Петербурга Колесов обещал потепление с 5 апреля

Синоптик Колесов пообещал петербуржцам потепление с 5 апреля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На дворе уже 3 апреля 2023 года, а в Санкт-Петербурге снова идет снег. Горожане уже устали ждать начало весны, мечтая поскорее убрать зимние куртки и переодеться хотя бы в пальто. Но как рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов, до потепления осталось совсем чуть-чуть.

- Начало апреля будет еще холодным. С 5 апреля должно начаться потепление. Температура поднимется хотя бы до плюс 5 градусов, - рассказал синоптик.

Увы, это не значит, что начиная с 5 апреля в Петербурге начнет активно прогреваться воздух и зацветут цветы. Первая декада месяца будет все еще холодной. Средняя температура в дневные часы в первой декаде плюс 3-8 градусов. Но во второй половине месяца уже до плюс 6-11 градусов, где-то даже плюс 15 градусов тепла.