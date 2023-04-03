Уголовное дело о взрыве в кафе в Петербурге передано для расследования в центральный аппарат следственного комитета

Уголовное дело по факту взрыва в одном из кафе Санкт-Петербурга передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК России Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил пережать в главное следственное управление СК уголовное дело о взрыве в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Теперь расследованием будет заниматься центральный аппарат.

- В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты СК России. Все обстоятельства и детали совершенного преступления устанавливаются. Ход расследования поставлен на контроль главой ведомства, - рассказали в комитете.

Напомним, что взрыв произошел в заведении, когда там проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского, настоящее имя которого Максим Фомин. В итоге от взрыва блогер погиб, еще более 30 человек пострадали, в том числе 14-летний подросток.

В качестве подозреваемой разыскивает девушка, которая подарила Татарскому статуэтку. Именно эта фигурка и сдетонировала спустя несколько минут после того, как была подарена.