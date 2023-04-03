Подозреваемую в убийстве Владлена Татарского Дарью Трепову объявили в розыск

Дарья Трепова, подозреваемая в убийстве военкора Владлена Татарского, объявлена в розыск Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге полиция объявила в розыск Дарью Трепову, которая подозревается в убийстве военкора Владлена Татарского. Взрыв в кафе на Университетской набережной прогремел вечером 2 апреля 2023 года. Татарский погиб, еще более 30 человек пострадали.

- Объявлена в розыск по уголовному делу Дарья Трепова, 1997 года рождения, русская, родилась в Санкт-Петербурге, - говорится в ориентировке.

Известно, что Дарья принесла статуэтку в виде бюста Татарского в кафе и подарила ее блогеру, пошутив, что охрана не хотела пропускать подарок, решив, что внутри взрывчатка. После того, как Дарья вручила подарок, она поспешила уйти. Спустя несколько минут прогремел взрыв.

На данный момент девушку ищут. Где она может быть, неизвестно. Ранее сообщалось, что Дарья могла ничего не знать о взрывчатке.