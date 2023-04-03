Петербуржец задушил свою собаку ремнем и выбросил ее тело около подъезда

Замотанного в полиэтилен мертвого питомца нашли активисты. Фото: vk.com/fondseverniymedved

Активисты из Петербурга разбираются в трагедии после смерти собаки. Неизвестный мужчина задушил пса брючным ремнем и выбросил тело на улицу около подъезда. Об этом сообщается в паблике «Северный медведь» во «ВКонтакте» 3 апреля.

- На происшествие обратила внимание девушка по имени Анна. После этого собаку отвезли на экспертизу. Патологоанатом предварительно установил, что смерть была насильственной. Сейчас мы ждем официального заключения, - говорится в сообщении.

Одна из камер видеонаблюдения, установленная во дворе, засняла, как мужчина выкидывал животное. Активисты написали заявление в полицию. Они требуют возбуждения уголовного дела и разбирательства.

Известно, что жуткое убийство питомца произошло ночью на улице Доблести. Тело собаки мужчина обмотал в полиэтилен. Брючный ремень, которым могли убить пса, так и остался на теле животного.