Александр Беглов выразил соболезнования в связи с гибелью военкора Владлена Татарского в Петербурге

Беглов выразил соболезнования в связи с гибелью военкора Владлена Татарского в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с гибелью военного корреспондента Владлена Татарского. Блогер умер в результате взрыва в в кафе на Университетской набережной вечером 2 апреля 2023 года, где у него проходила творческая встреча.

- Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Владлена Татарского. Мы знали его как глубокого и яркого журналиста. Его оружием стало слово. Правдой он защищал Родину, - рассказал Беглов.

Также губернатор пожелал выздоровления всем пострадавшим. Напомним, что после взрыва в больницы были госпитализированы более 30 человек. Утром 3 апреля девять пациентов выписали, восемь человек остаются в тяжелом состоянии.

Дарью Трепову, которая является подозреваемой в убийстве, объявили в розыск. По факту возбуждено уголовное дело, которое расследует центральный аппарат СК.