В Петербурге почтили память погибших в теракте в метро 3 апреля 2017 года

От взрыва тогда погибли 15 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Шесть лет назад в Петербурге произошел страшный теракт в метро. От взрыва 3 апреля 2017 года погибли 15 человек. Сегодня в Северной столице почтили память петербуржцев, жизнь которых унес жуткий взрыв. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба Петербургского метрополитена.

- Сегодня День памяти погибших 3 апреля 2017 года. Почтим минутой молчания тех, кого с нами больше нет, - написали в соцсетях метрополитена.

Напомним, взрыв в метро произошел около 14:40. Все произошло на подъезде к станции метро «Технологический институт». Мощность взрыва составила 230 граммов в тротиловом эквиваленте. Поезд, где случилось происшествие, ехал от «Сенной площади».

Накануне в Петербурге произошел взрыв в кафе. Во время встречи погиб Владлен Татарский, известный как военный корреспондент. 31 человек попали в больницу. Восемь человек находятся в тяжелом состоянии.