Креативное пространство в доме Брюллова откроют в Петербурге в 2024 году. Фото: ООО "Кант"

Заброшенный памятник на Кадетской линии Васильевского острова приведут в порядок. Затраты на новое креативное пространство в доме Брюллова составят 20 миллионов рублей. Об этом 3 апреля пишет «Деловой Петербург».

- Год назад здание выставили на торги по программе «Аренда за рубль», по условиям которой арендатор обязан привести объект в порядок за 7 лет. Все это время он платит около 0,9 миллионов в месяц. Потом ставку пересчитают на льготную, - пишет издание.

На первом этаже планируют открыть заведения общепита. На остальных этажах появятся офисы, коворкинги и экспозиции по истории особняка Брюллова и города. Известно, что сейчас здание находится в критическом состоянии. Все мраморные камины и часть скульптур утрачены.

Главным архитектором проекта стало ООО «Кант». Компании предстоит привести в порядок заброшенный особняк до 2024 года.