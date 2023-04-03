Труп мужчины нашли после ссоры с женой в Петербурге

Полицией устанавливаются обстоятельства конфликта о воспитании детей со смертельным исходом в Василеостровском районе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция обнаружила труп мужчины в одной из квартир на Васильевском острове. Известно, что перед этим между мужчиной и его супругой произошел конфликт. Об этом в полицию заявила сама женщина, сообщает 3 апреля 2023 года главное управление МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В первом часу ночи 2 апреля в Василеостровского района поступило сообщение от 39-летней женщины о том, что в квартире, расположенной в доме 87 корпус 3 по Среднему проспекту В.О. ее 50-летний сожитель избил ее, - рассказали в полиции.

Когда полиция приехала на место, то обнаружила труп мужчины на полу в ванной комнате. На теле было огнестрельное ранение.

Стражи порядка установили, что мужчина выпивал алкоголь, а после у него возник конфликт с его сожительницей по поводу воспитания детей. На данный момент полиция проводить проверку и устанавливает детали произошедшего.