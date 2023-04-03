Восьмимесячная девочка погибла в жестком ДТП в Ленобласти

Несколько человек пострадали. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Несколько человек пострадали в жестком дорожно-транспортном происшествии в Ленобласти. Авария произошла на дороге из Анташи в Красное Село. Об этом 3 апреля сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Водитель «Мицубиси Дели» не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с машиной «Рено Каптюр», - говорится в сообщении ведомства.

В первом автомобиле находились водитель и женщина-пассажир. Они оба пострадали. Во второй машине были 5-летний ребенок, 8-месячная девочка и их родители. Самая маленькая пассажирка скончалась на месте. Остальные доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести.

После ДТП полицейские возбудили уголовное дело. Виновник аварии задержан. Сейчас решается вопрос о выборе меры пресечения для него. Обстоятельства случившегося устанавливают дознаватели ГИБДД.