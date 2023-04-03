Первое фото после задержания Дарьи Треповой, подозреваемой в убийстве Владлена Татарского, появилось в Сети

Появилось фото после задержания Дарьи Треповой Фото: СОЦСЕТИ

Дарью Трепову, которая подозревается в убийстве военкора Владлена Татарского, задержали на севере Санкт-Петербурга. Это произошло утром 3 апреля 2023 года. Задержание проводили сотрудники следственного комитета России вместе с оперативными службами.

- По подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге сотрудниками СК России совместно с оперативными службами задержана Дарья Трепова. С ней проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются мотивы совершенного преступления, - рассказали в центральном аппарате СК.

Также в Сети появилось первое фото после задержания 26-летней девушки. Видно, что Трепова успела отрезать свои длинные волосы. Накануне, когда она приходила в кафе, чтобы подарить статуэтку Татарскому, у нее были длинные локоны. Сейчас же у девушки от длинных волос осталось лишь каре.

Отметим, что при задержании Дарья уверяла, что ее подставила и она ничего не знала о взрывчатке.