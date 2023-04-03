Конкурс для создания документации для продления зеленой ветки метро объявили в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Метрострой Северной столицы объявил конкурс на подготовку документации для строительства зеленой ветки метро от станции «Улица Савушкина». Соответствующий конкурс опубликован 31 марта на сайте госзакупок.

- Объектом закупки выступает выполнение работ по подготовке документации для строительства участка Невско-Василеостровской линии метрополитена, - говорится в тендере.

Первоначальная стоимость работ составила 91 миллиард 128 миллионов. Заявки будут принимать до 10 апреля. А итоги планируется подвести 17 апреля.

Напомним, в 2028 году метростроители планируют сдать в эксплуатацию участок зеленой ветки метро от станции «Беговой» до «Планерной». Монтаж щита там начался в октябре прошлого года. Сейчас строители приступили к проходке.

Также до конца 2023 года на станциях метро в Петербурге установят 67 новых аппаратов для проездных.