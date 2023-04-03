Гатчина официально стала столицей Ленинградской области

С 3 апреля Гатчина официально является столицей Ленинградской области Фото: Артем КИЛЬКИН

С 3 апреля Гатчина официально является столицей Ленинградской области. Соответствующий указ опубликовали на сайте Правительства Ленинградской области. Документ о внесении изменений в Устав Ленинградской области был подписан Александром Дрозденко и принят законодательным собранием региона 29 марта.

- Внести в главу 1 областного закона от 27 октября 1994 года №6 «Устав Ленинградской области» изменения, дополнив ее статьей 7, следующего содержания: "Столицей Ленинградской области является город Гатчина Ленинградской области", - говорится в тексте документа.

Изменения в устав Ленинградской области вступили в силу 3 апреля с момента публикации документа на портале «сетевое издание «Электронное опубликование документов» правительства Ленинградской области.

Напомним, в апреле 2021 года Гатчина уже была закреплена в уставе региона как место размещения органов государственной власти Ленинградской области. На 2022 год в городе Гатчина проживало 87 626 человек.