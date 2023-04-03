Полицейские задержали мужчину, изрезавшего ножом своего сына в Ленобласти

Пенсионер почти полгода прятался от полиции. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские задержали в Ленобласти пенсионера, который чуть не убил собственного сына во время бытового конфликта. Все произошло в Гатчинском районе в декабре прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Задержать подозреваемого удалось только утром 2 апреля в поселке Высокоключевой. 63-летний отец пострадавшего доставлен в отдел полиции, - говорится в сообщении.

Известно, что мужчина нанес сыну ножевое ранение во время ссоры. Пострадавшего госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. Врачи сообщили о произошедшем сотрудникам правоохранительных органов.

Было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Расследование продолжается.

Напомним, в Петербурге из-за взрыва в кафе 2 апреля погиб военный корреспондент и блогер Владлен Татарский. Подозреваемая в убийстве Дарья Трепова задержана.