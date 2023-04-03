Спортивный комплекс достроили в Приморском районе Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Приморском районе Северной столицы достроили спортивный комплекс. Он предназначен для проведения тренировок по хоккею с шайбой, волейболу и баскетболу, а также для физкультурно-оздоровительных тренировок взрослых спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба Смольного 3 апреля.

- Площадь достроенного объекта составляет 5,6 тысяч квадратных метров, - говорится в сообщении ведомства.

Новый спортивный комплекс находится на Парашютной улице, северо-восточнее пересечения с Байконурской улицей. Объект построила компания ООО «Остров». Госстройнадзор уже разрешил ввести в эксплуатацию крытый спортивный комплекс для зрителей без трибун.

Напомним, к 2025 году в Петербурге планируют построить спортивный комплекс площадью 10 тысяч квадратных метров. Он будет находиться рядом с Брестским парком. В спорткомплексе будут трибуны для 500 зрителей, а также зал для хореографии и фитнес-зал.