Горящий на Выборгском шоссе «Майбах» попал на видео

На Выборгском шоссе "Майбах" врезался в забор и сгорел Фото: Артем КИЛЬКИН

Вечером 2 апреля водители, проезжавшие по Выборгскому шоссе в районе дома 66, заметили горящий автомобиль. Видео пожара в редакцию «КП-Петербург» прислали читатели. На кадрах видно, как полыхает автомобиль марки «Майбах» и что осталось от машины после того как ее потушили. По словам свидетелей происшествия, автомобиль сгорел за считанные минуты. Известно, что перед тем как «Майбах» загорелся, водитель влетел в ограждение между полосами. Автомобиль краш-тест не прошел.

В МЧС по городу Санкт-Петербургу сообщили, что сообщение о пожаре поступило в 21:16, и к 21:33 автомобиль уже был потушен. К ликвидации пожара привлекли 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

В пожаре никто не пострадал. Все, что могло сгореть в «Майбахе», сгорело.