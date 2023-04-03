После избиения 16-летнего подростка в ТЦ Петербурга возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Массовая драка произошла в торгово-развлекательном центре «Порт Находка» на Тепловозной улице. Инцидент случился 1 апреля в Северной столице. По версии следствия, двое взрослых мужчин избили 16-летнего подростка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Петербургу 3 апреля.

- Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». Организована доследственная проверка, - говорится в сообщении ведомства.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят необходимые мероприятия, которые направлены на выяснение всех обстоятельств случившегося. Следователи ищут обвиняемых. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, через сутки после драки 16-летний парень сам обратился в больницу. Врачи диагностировали у него ушибы и ссадины. Полицейские узнали о конфликте из социальных сетей, где было опубликовано видео потасовки.