Муж Дарьи Треповой заявил, что не знал о планах супруги совершить покушение на Владлена Татарского

Муж Дарьи Треповой заявил, что не имеет отношения к взрыву в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Муж Дарьи Треповой, подозреваемой в убийстве военкора Владлена Татарского, заявил, что не знал ничего о планах своей супруги. Слова Дмитрия Рылова передала пресс-служба незарегистрированной либертарианской партии России, членом которой является мужчина.

- Дарья никогда не была членом нашей партии. По нашим данным, она также никогда не была сторонницей Либертарианской партии. Член ЛПР Дмитрий Рылов уже длительное время находится за границей и, по его словам, не имеет никакого отношения к предполагаемым действиям Дарьи и не был осведомлен о них, - говорится в пресс-релизе партии.

Также в партии заявили, что осуждают любое агрессивное насилие по отношению к гражданским лицам.

Напомним, что вечером 2 апреля Дарья принесла в кафе на Университетской набережной, где проходила творческая встреча военкора Владлена Татарского, статуэтку, начиненную взрывчаткой. Спустя несколько минут прогремел взрыв. Владлен погиб на месте, еще 32 человека пострадали. Дарью задержали утром 3 апреля.