После жесткого избиения отца 13 детей в Петербурге возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следователи Петербурга разбираются в жестоком избиении отца 13 детей. Инцидент произошел в ночь с 31 марта на 1 апреля на улице Лидии Зверевой. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «хулиганство». Об этом 3 апреля сообщает пресс-служба СУ СКР по Петербургу.

- 60-летнего мужчину избили на глазах у двух маленьких детей. Он получил множество ушибов, - говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства случившегося и устанавливают личность людей, которые напали на многодетного отца.

Напомним, рядом с мужчиной находились дети 10 и 12 лет. Все произошло из-за ДТП: в пострадавшего врезалась машина, в которой находились пьяные молодые люди. Им не понравилось, что Юрий (так звали многодетного отца) начал снимать последствия аварии, чтобы зафиксировать причиненный ущерб.