12 человек застряли на оторвавшейся льдине на Ладожском озере в Ленобласти

Рыбакам понадобилась помощь спасателей. Фото: t.me/acclenobl

Несмотря на то, что в Петербурге и области наступила календарная весна, люди все равно продолжают выходить на лед. Рыбаки гонятся за уловами и забывают о правилах безопасности. А спасателям из-за этого заметно прибавилось работы. Очередная такая ситуация возникла 3 апреля. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы Ленинградской области.

- Дежурная смена поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга получила информацию, что на оторвавшейся льдине Ладожского озера в районе деревни Леднево находятся 12 человек. Им потребовалась помощь спасателей, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Специалисты отправились на место происшествия. Они установили, что размер трещины на льду достиг 15 метров.

Спасатели помогли 12 рыбакам добраться до берега. Медицинская помощь никому из пострадавших не потребовалась. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. А спасатели напоминают об опасности выхода на неокрепший лед.