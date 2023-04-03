Петербуржцы заплатят за воду по новым квитанциям

Квитанции нового образца получат 300 тысяч петербуржцев в апреле Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новые квитанции белого цвета получат 300 тысяч жителей Санкт-Петербурга с 1 апреля. В платежные документы будут включены услуги по водоснабжению и водоотведению оказанные ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Ранее эти услуги оплачивались через отдельный счет розового цвета, приходящий от ВЦКП, но теперь их включили в квитанцию единого информационно-расчетного центра Санкт-Петербурга.

В квитанции от «ЕИРЦ СПб» будут включены расчеты по факту потребления услуг. В том числе – воды и водоотведения. При этом хозяевам квартир, в которых установлены счетчики на воду, квитанциям, которые пришли в апреле, придется заплатить также за февраль и март. В последний раз получатели розовых квитанций оплачивали воду за январь и с тех пор эти услуги в счета не включались. Кроме того, в квитанциях, которые пришли 1 апреля указанным жителям Петербурга также включили задолженность, если, конечно, она есть у потребителей.