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НовостиПроисшествия3 апреля 2023 11:41

Хакер «Джокер ДНР» обвинил в убийстве военкора Татарского ГУР Украины

Мужчина погиб из-за взрыва в кафе
Анастасия НУРАДИЛОВА
Владлен Татарский погиб в теракте

Владлен Татарский погиб в теракте

Фото: Дмитрий СТЕШИН

В популярном телеграмм-канале появилась информация о том, кто стал организатором теракта в петербургском кафе. Предположения опубликовал канал «Джокер ДНР». Сообщение там появилось днем 3 апреля.

- По данным моих шпионов из Министерства обороны Украины, теракт организован ГУР МО Украины, - говорится в сообщении.

Он также отметил, что причастными к преступлению сейчас считаются начальник ГУР Кирилл Буданов, подполковник ГУР Иван Кисилев, подполковник ГУР Вячеслав Жданов.

Напомним, взрыв в кафе произошел вечером 2 апреля. В теракте погиб военкор Владлен Татарский. По подозрению в убийстве задержали 26-летнюю девушку Дарью Трепову. Она принесла на встречу статуэтку, которая взорвалась. Сама подозреваемая отрицает, что знала о том, что в статуэтке находится взрывчатка.

Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.