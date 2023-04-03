Суд отправил в колонию петербуржца, до смерти забившего хозяина комнаты, чтобы не платить аренду

Суд вынес приговор. Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд Петербурга вынес приговор мужчине, который до смерти избил хозяина арендуемой комнаты. Причиной конфликта стало нежелание преступника платить за съем жилья. Все произошло в октябре 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Северной столицы.

- Труп мужчины с синяками и ссадинами обнаружила его соседка. Тело лежало на лестничной площадке первого этажа, - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Преступника нашли по следам, которое оставляло тело погибшего, когда его тащили на первый этаж. Позже 42-летнего мужчину задержали. Он во всем сознался и рассказал, что арендодатель требовал оплату раньше срока.

Суд Петербурга приговорил мужчину к шести годам лишения свободы. Это время он проведет в исправительной колонии общего режима. Приговор пока еще не вступил в законную силу.