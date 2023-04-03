Глава СК Бастрыкин потребовал задержать хулиганов, жестоко избивших многодетного отца в Петербурге

Председатель СК России поручил принять меры к задержанию подозреваемых в избиении многодетного отца в Санкт-Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Глава следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал принять все меры для задержания хулиганов, которые жестоко избили отца 13 детей Юрия Борова, кавалера ордена "Родительская слава". Нападение на 60-летнего мужчину произошло вечером 31 марта 2023 года на улице Лидии Зверевой. Компания молодых людей душила многодетного отца на глазах его сыновей, которые в этот момент были в машине.

- Председатель СК России Бастрыкин получил установить обстоятельства преступления, а также всех нападавших и принять меры к их скорейшему задержанию, - рассказали в комитете.

По факту уже было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Все случилось, когда мужчина возвращался домой. Он сидел в машине вместе со своими детьми 10 и 12 лет. В этот момент в них врезался автомобиль. Отец вышел, чтобы зафиксировать ДТП, но молодые люди из машины сначала скрылись, а после вернулись и стали избивать Юрия.