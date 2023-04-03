Более двух метров снега выпало в Петербурге с начала зимы. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге этой зимой выпало больше снега, чем в прошлом. Общая высота снежного покрова достигла 200 сантиметров. А в прошлом году этот показатель составлял 197 сантиметров. Об этом 3 апреля сообщает пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга.

- В итоге этот холодный сезон по количеству снега вырвался на второе место. На первом - зима 2018-2019 года, когда выпало 224 сантиметра, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Абсолютный суточный максимум за весь сезон зафиксирован 29 марта. В этот день в Северной столице выпало 15 сантиметров снега.

За эту неделю дорожники вывезли с улиц города более 57 тысяч кубометров снега. Самосвалы отправляют на утилизацию 10-12 тысяч кубометров снега в сутки.

Известно, что этой ночью в Петербурге намело четыре сантиметра осадков. 3 апреля на улицах Петербурга работают 772 единицы техники и 1035 работников ручного труда. Они ликвидируют последствия непрекращающихся снегопадов.