Ящерицу без документов нашли в ботинке пассажира в аэропорту Пулково

Пассажир рейса Дубай-Санкт-Петербург прятал ярко-зеленую ящерицу в обуви. Фото: пресс-служба Северо-Западного Таможенного Управления

Пассажира-безбилетника обнаружили таможенники аэропорта Пулково при досмотре одного из путешественников. Мужчина возвращался в Санкт-Петербург из столицы Объединенных Арабских Эмиратов. Он шел по «зеленому коридору», но привлек внимание таможенников, которые решили провести досмотр.

Во время досмотра таможенники аэропорта обнаружили у мужчины рептилию. Ярко-зеленую ящерицу пассажир прятал в обуви. Когда пресмыкающееся обнаружили, мужчина заявил, что везет его для личных целей. При этом сопровождающих документов на ящерицу предоставить мужчина не смог, поэтому животное отправили на таможенную экспертизу. Во время ее проведения питомец мужчины будет гостить в Ленинградском зоопарке.