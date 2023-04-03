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НовостиОбщество3 апреля 2023 13:04

Более 20 магазинов одежды российских брендов открылись в Петербурге с начала 2023 года

Они появляются на бывших площадях ушедших зарубежных брендов
Анастасия НУРАДИЛОВА
Новые магазины появляются на бывших площадях ушедших зарубежных брендов.

Новые магазины появляются на бывших площадях ушедших зарубежных брендов.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В торговых центрах Петербурга в этом году открылись 45 новых магазинов российских брендов одежды и заведений общепита. Это на 25 процентов больше, чем в прошлом году за такой же период. В ближайшее время планируется открыть еще около 30 новых точек. Об этом сообщает пресс-служба Nikoliers.

- С начала года открылись 22 магазина одежды. В «Галерее» появились Anna Pekun и 2Mood, в «Сити Молле» - магазины Mustang и Lichi, - пишет «Петербургский дневник».

Новые точки появились также в «Европолисе» и «Охта Молле». В первом центре открылся салон Sarto Reale. А во втором - магазин ростовской компании Elis Fashion Rus. Ассортимент аутлет-центра Fashion House также пополнился брендами. Там теперь есть Giovanni Botticelli, Bogatto и Jeans Dean.

Известно, что новые магазины начали появляться на месте ушедших брендов: таких, как, например, Deichmann и Uniqlo.