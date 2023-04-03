Более 20 магазинов одежды российских брендов открылись в Петербурге с начала 2023 года

Новые магазины появляются на бывших площадях ушедших зарубежных брендов. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В торговых центрах Петербурга в этом году открылись 45 новых магазинов российских брендов одежды и заведений общепита. Это на 25 процентов больше, чем в прошлом году за такой же период. В ближайшее время планируется открыть еще около 30 новых точек. Об этом сообщает пресс-служба Nikoliers.

- С начала года открылись 22 магазина одежды. В «Галерее» появились Anna Pekun и 2Mood, в «Сити Молле» - магазины Mustang и Lichi, - пишет «Петербургский дневник».

Новые точки появились также в «Европолисе» и «Охта Молле». В первом центре открылся салон Sarto Reale. А во втором - магазин ростовской компании Elis Fashion Rus. Ассортимент аутлет-центра Fashion House также пополнился брендами. Там теперь есть Giovanni Botticelli, Bogatto и Jeans Dean.

Известно, что новые магазины начали появляться на месте ушедших брендов: таких, как, например, Deichmann и Uniqlo.