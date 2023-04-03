Уровень загрязнения Невы может достигнуть четвертого класса опасности через 10 лет

Нева продолжает загрязняться. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Качество воды в Неве продолжает ухудшаться. Об этом сообщил руководитель Северо-Западной общественной экологической организации «Зеленый крест». Сейчас вода считается третьим классом опасности, но через 10 лет может достигнуть четвертого уровня.

- Среди главных факторов - промышленные и коммунальные стоки не только Петербурга, но и городов, которые находятся выше по течению водосборного бассейна, - приводит слова эксперта «Вечерний Санкт-Петербург».

Известно, что вода очищается в том числе природным способом: с помощью растений и организмов. Но эта система не может справиться с таким количеством загрязнений.

В таких условиях в воде начинают развиваться сине-зеленые водоросли. Эти растения выделяют вредные вещества и продолжают загрязнять водоем.