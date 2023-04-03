В устье реки Сясь внепланово взрывали лед из-за подъема уровня воды

Специалисты-взрывотехники использовали 81 килограмм взрывчатки в устье реки Сясь. Фото: комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области

В Ленинградской области в устье реки Сясь подрывники внепланово активировали 27 зарядов взрывчатки. Специалисты взрывали лед после обращения глав администраций Волховского и Тихвинского районов. Ранее они сообщали о подъеме уровня воды в Тихвине и Колчаново. Об этом днем 3 апреля рассказало издание online47.ru.

Специалисты-взрывники провели работы совместно с управлением по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области. Об изменении планов заранее проинформировали ГУ МЧС региона. Территорию, где взрывали лед огородили и установили предупреждающие об опасности знаки.

За порядком и безопасностью на месте работ также следили специалисты Аварийно-спасательной службы Ленобласти. Всего на поле взорвали 27 зарядов общим весом 81 кг.

В связи с проведением внеплановых работ на реке Сясь специалисты перенесли ледоразрывные работы на реке Важинка в Подпорожском районе, их специалисты проведут позже.