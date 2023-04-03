Немецкий гранатомет нашли в траншее возле Пулковского шоссе в Петербурге

Немецкий гранатомет нашли в траншее на Пулковском шоссе. Фото: Росгвардия

Сотрудники Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти уничтожили боевой снаряд, который был найден вечером 2 апреля в Петербурге. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба ведомства.

- Немецкий одноразовый ручной гранатомет «Фаустпатрон-30» времен Великой Отечественной войны нашли во время проведения земляных работ при рытье траншеи возле Пулковского шоссе, - говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии.

Боевой снаряд исследовали специалисты-взрывотехники ОМОН «Балтика» ГУ Росгвардии. Они же обезвредили гранатомет на полигоне.

Напомним, 2 апреля в Петербурге произошел теракт. Взрыв в городском кафе случился в воскресенье вечером на встрече с военным корреспондентом Владленом Татарским. Из-за взрыва погиб только сам военкор. Восемь человек находятся в тяжелом состоянии. Подозреваемую террористку задержали.